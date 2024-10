Zoff su Spalletti: “Dire belle parole è facile, sport deve rimanere tale” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Certamente abbiamo il vantaggio di giocare in casa e di essere la squadra considerata più forte: le componenti sono tutte a nostro favore. Credo che Vicario si meriti una chance da titolare. Le parole di Spalletti sulla guerra? Il calcio deve rimanere tale e deve dimostrarsi sul campo. È sempre facile Dire belle parole, ma un uomo di sport deve comportarsi di conseguenza. La politica è sempre di parte. Io mi sento un uomo di sport”. Queste le dichiarazioni, a Un Giorno da Pecora, dell’ex portiere della Nazionale Dino Zoff, che ha criticato le parole di Spalletti su Israele-Palestina. Zoff su Spalletti: “Dire belle parole è facile, sport deve rimanere tale” sportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Certamente abbiamo il vantaggio di giocare in casa e di essere la squadra considerata più forte: le componenti sono tutte a nostro favore. Credo che Vicario si meriti una chance da titolare. Ledisulla guerra? Il calciodimostrarsi sul campo. È sempre, ma un uomo dicomportarsi di conseguenza. La politica è sempre di parte. Io mi sento un uomo di”. Queste le dichiarazioni, a Un Giorno da Pecora, dell’ex portiere della Nazionale Dino, che ha criticato ledisu Israele-Palestina.su: “Face.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inzaghi deluso dalle parole di Spalletti sul caso ultras : il retroscena - Il caso ultras ha sta facendo parlare moltissimo negli ultimi giorni, con l'Inter chiamata a dover spiegare alcuni rapporti con i massimi esponenti della curva nerazzurra sono stati arrestati con... (Ilnerazzurro.it)

Spalletti : «Io voglio bene a Inzaghi! Mie parole strumentalizzate» - Ho soltanto da spiegare quello di cui ho risposto. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . O che ci sia questa situazione che sta vivendo lui, il che mi dispiace tantissimo. STRUMENTALIZZATA – Luciano Spalletti, su Rai Sport, ritorna sulla vicenda con Simone Inzaghi: «Nulla da chiarire. Non sono invidioso, ho risposto per quello che riguarda come mi comporterei in certe situazioni. (Inter-news.it)

Inzaghi deluso dalle parole di Spalletti sul caso ultras : il retroscena - Il caso ultras ha sta facendo parlare moltissimo negli ultimi giorni, con l'Inter chiamata a dover spiegare alcuni rapporti con i massimi esponenti della curva nerazzurra sono stati arrestati con... (Ilnerazzurro.it)