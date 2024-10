Vittorio Sgarbi fa lezione su Caravaggio e Pasolini al teatro Puccini di Firenze (Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 – Edoardo Prati, Vittorio Sgarbi e Luca Barbarossa sono i protagonisti dei prossimi spettacoli in scena al teatro Puccini di Firenze, rispettivamente il 17, 18 e 19 ottobre. Nel caso di Prati il giovane divulgatore social porterà in scena il suo primo spettacolo, “Cantami d'amore”: i biglietti, si spiega dal Puccini, sono esauriti ma c'è ancora disponibilità di posti per la replica straordinaria del 23 ottobre. Prati, classe 2004, porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore. Sgarbi farà una lezione spettacolo su Caravaggio e Pasolini: i biglietti sono in vendita a 25 euro (primo settore) e 20 euro (secondo settore), esclusi diritti di prevendita. Lanazione.it - Vittorio Sgarbi fa lezione su Caravaggio e Pasolini al teatro Puccini di Firenze Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Edoardo Prati,e Luca Barbarossa sono i protagonisti dei prossimi spettacoli in scena aldi, rispettivamente il 17, 18 e 19 ottobre. Nel caso di Prati il giovane divulgatore social porterà in scena il suo primo spettacolo, “Cantami d'amore”: i biglietti, si spiega dal, sono esauriti ma c'è ancora disponibilità di posti per la replica straordinaria del 23 ottobre. Prati, classe 2004, porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore.farà unaspettacolo su: i biglietti sono in vendita a 25 euro (primo settore) e 20 euro (secondo settore), esclusi diritti di prevendita.

