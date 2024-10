Virtus Bologna, all’Unipol arriva Kaunas per la terza sfida di Eurolega (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bologna, 14 ottobre 2024 - terza sfida di Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna. Domani sera,15 ottobre, alle 20.30 la formazione di Luca Banchi scende in campo per affrontare, all’Unipol Arena, lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri. Dopo le sconfitte con Efes e Asvel la formazione bianconera cerca il primo squillo in Eurolega, per bissare quello che di buono, 3 su 3 le V Nere hanno centrato invece in campionato. “Apriamo questo primo doppio turno di EuroLeague contro lo Zalgiris consapevoli di dover giocare una gara determinata e lucida, contro un’avversaria che sa esaltarsi nel gioco in transizione e sul penetro e scarico grazie alla versatilità dei suoi quintetti - conferma coach Luca Banchi -. Abbiamo un grande desiderio di centrare il primo successo stagionale europeo che solo una prestazione collettiva di alto livello potrà garantirci”. Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, all’Unipol arriva Kaunas per la terza sfida di Eurolega Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 -diper laSegafredo. Domani sera,15 ottobre, alle 20.30 la formazione di Luca Banchi scende in campo per affrontare,Arena, lo Zalgirisdi Andrea Trinchieri. Dopo le sconfitte con Efes e Asvel la formazione bianconera cerca il primo squillo in, per bissare quello che di buono, 3 su 3 le V Nere hanno centrato invece in campionato. “Apriamo questo primo doppio turno di EuroLeague contro lo Zalgiris consapevoli di dover giocare una gara determinata e lucida, contro un’avversaria che sa esaltarsi nel gioco in transizione e sul penetro e scarico grazie alla versatilità dei suoi quintetti - conferma coach Luca Banchi -. Abbiamo un grande desiderio di centrare il primo successo stagionale europeo che solo una prestazione collettiva di alto livello potrà garantirci”.

