Un film sul turismo balneare nell’Adriatico trionfa al Pianeta Mare Festival. Menzione per “Flegrea” (Di lunedì 14 ottobre 2024) C’è il delicato e complesso rapporto tra profitto e sostenibilità al centro del film vincitore della terza edizione del PMFF, il Pianeta Mare film Festival Internazionale di Napoli, il primo Festival cinematografico italiano interamente dedicato al Mare e ai temi ambientali e della biodiversità. Si tratta di “Vista Mare” dei registi italiani Julia Gutweniger e Florian Kofler, comuni natali a Merano, tra i monti della Val Passiria e coppia felice anche nella vita. Proprio per le ragioni di organizzazione familiare c’era solo Florian Kofler, col suo viso timido ed emozionato alla Jannik Sinner, a ritirare il premio nella serata finale del PMFF celebrata al Museo Darwin Dohrn, il luogo dove nel 2002 è nato il Pianeta Mare film Festival. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) C’è il delicato e complesso rapporto tra profitto e sostenibilità al centro delvincitore della terza edizione del PMFF, ilInternazionale di Napoli, il primocinematografico italiano interamente dedicato ale ai temi ambientali e della biodiversità. Si tratta di “Vista” dei registi italiani Julia Gutweniger e Florian Kofler, comuni natali a Merano, tra i monti della Val Passiria e coppia felice anche nella vita. Proprio per le ragioni di organizzazione familiare c’era solo Florian Kofler, col suo viso timido ed emozionato alla Jannik Sinner, a ritirare il premio nella serata finale del PMFF celebrata al Museo Darwin Dohrn, il luogo dove nel 2002 è nato il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I migliori film presentati al New York Film Festival 2024 - La kermesse della Grande Mela ha accolto tra gli altri gli ultimi lavori di Davi Cronenberg, Hong Sang-soo, Jacques Audiard e Sean Baker. (Comingsoon.it)

Tutto pronto per evento chiusura Benevento Social Film Festival ArTelesia! - Emmanuele”, con due appuntamenti previsti alle ore 16:30 e alle ore 19:00. I personaggi di Shrek saranno i protagonisti di momenti speciali che lasceranno il segno L’organizzazione del Festival e la produzione AncheCinema è lieta di annunciare due imperdibili sorprese per il pubblico: i personaggi di Shrek saranno i protagonisti di momenti speciali che lasceranno il segno! L’appuntamento è ... (Puntomagazine.it)

The old Bachelor (2024) : recensione del dramma iraniano in concorso al Lucca film festival - Recensione, trama e cast del film iraniano The old Bachelor (Pir Pesar) del 2024 per la regia di Oktay Baraheni Source . (Locchiodelcineasta.com)