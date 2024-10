Ue pronta mozione maggioranza per voto Camere | condanna Iran e attacchi a Unifil

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (askanews) – Domani, nella discussione parlamentare dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì 17 e 18 ottobre prossimi, ladi governo darà una nuova prova di compattezza. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia presenteranno e voteranno infatti una risoluzione unitaria, “come d’altronde abbiamo sempre fatto in questi ultimi due anni e come faremo anche questa volta”, confida un esponente di Fratelli d’Italia.