Udine: balletto, Alice nel paese delle Meraviglie in diretta da Londra – 15 ott 25 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il magico mondo di Alice nel paese delle Meraviglie prende vita grazie alla spettacolare produzione del Royal Ballet! L’appuntamento è per martedì 15 ottobre alle ore 20.15 al Visionario di Udine e a Cinemazero di Pordenone, in diretta dal Covent Garden di Londra! Il coreografo Christopher Wheeldon rivisita il grande classico di Lewis Carroll in uno spettacolo originale e travolgente, popolato di personaggi amatissimi e adatto a un pubblico di tutte le età. La musica di Joby Talbot unisce sonorità contemporanee e trascinanti melodie che riecheggiano le partiture dei balletti ottocenteschi. Le fantasiose e strabilianti scenografie di Bob Crowley si avvalgono di ogni mezzo possibile, dalle marionette alle proiezioni, per rendere il paese delle Meraviglie incredibilmente reale. Udine20.it - Udine: balletto, Alice nel paese delle Meraviglie in diretta da Londra – 15 ott 25 Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il magico mondo dinelprende vita grazie alla spettacolare produzione del Royal Ballet! L’appuntamento è per martedì 15 ottobre alle ore 20.15 al Visionario die a Cinemazero di Pordenone, indal Covent Garden di! Il coreografo Christopher Wheeldon rivisita il grande classico di Lewis Carroll in uno spettacolo originale e travolgente, popolato di personaggi amatissimi e adatto a un pubblico di tutte le età. La musica di Joby Talbot unisce sonorità contemporanee e trascinanti melodie che riecheggiano le partiture dei balletti ottocenteschi. Le fantasiose e strabilianti scenografie di Bob Crowley si avvalgono di ogni mezzo possibile, dalle marionette alle proiezioni, per rendere ilincredibilmente reale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Udine si gioca il quarto turno dl Torneo. Una partita fondamentale per gli azzurri anche per il sorteggio delle qualificazioni al Mondiale - A Udine si gioca il quarto turno dl Torneo. Una partita fondamentale per gli azzurri anche per il sorteggio delle qualificazioni al Mondiale ... (gazzetta.it)

Udine: Italia-Israele, tensione alta e scritte antisemite - In vista del pomeriggio e della serata di lunedì, quando a Udine andranno in scena il corteo per la Palestina che terminerà in centro storico e in serata il ... (udine20.it)

Udine: Italia-Israele, Forza Nuova “Tifiamo Palestina” - È inaccettabile che a Israele venga concesso di giocare come se nulla fosse, oltretutto con il patrocinio del comune che, per paura della pressione mediatica, o forse per qualche ... (udine20.it)