Tre giorni di lavori sulla Cassia nord: attenzione al traffico (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al via martedì 15 ottobre l'asfaltatura della strada Cassia nord. L'intervento, salvo imprevisti, richiederà tre giorni lavorativi. Il tratto interessato è quello compreso tra la rotatoria dei vigili del fuoco e il km 84,600, ovvero piazzale Donatori organi e tessuti (rotatoria all'altezza dello

Acquedotto del Fiora: Siena, manutenzione in strada Cassia Sud - Siena, manutenzione in strada Cassia Sud. I lavori di AdF, rinviati a causa del maltempo, sono stati ricalendarizzati per martedì 15 ottobre dalle 8.30 alle 17.30 e determineranno la temporanea sospen ... (antennaradioesse.it)