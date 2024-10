Tragedia in moto: Sebastiano Diego Socci muore a 17 anni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non è sopravvissuto ai traumi riportati nell’incidente in moto, avvenuto domenica sera a Calcinato: Sebastiano Diego Socci è morto a soli 17 anni. Le sue condizioni sono precipitate poche ore dopo il ricovero all’ospedale Civile di Brescia e, nella tarda mattinata di oggi, lunedì 14 ottobre, è Bresciatoday.it - Tragedia in moto: Sebastiano Diego Socci muore a 17 anni Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non è sopravvissuto ai traumi riportati nell’incidente in, avvenuto domenica sera a Calcinato:è morto a soli 17. Le sue condizioni sono precipitate poche ore dopo il ricovero all’ospedale Civile di Brescia e, nella tarda mattinata di oggi, lunedì 14 ottobre, è

