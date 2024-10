The Family 2, replica puntata in streaming 14 ottobre 2024 – Video Mediaset (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – lunedì 14 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Nella puntata odierna nonostante le insistenze di Yagmur, Devin si rifiuta di parlare col padre. Hülya cerca di convincere Devin a prenderla in cura e le racconta alcuni tristi episodi del suo passato. Aslan, estremamente contrariato, si reca con Devin alla prima seduta di terapia di coppia con una nuova psicologa che, durante la seduta, dà loro il compito di portare Hülya a cena fuori. Ecco il Video Mediaset relativo il trentunesimo episodio. Superguidatv.it - The Family 2, replica puntata in streaming 14 ottobre 2024 – Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – lunedì 14– sulla piattaformaInfinity con la 2° stagione The(Aile). Nellaodierna nonostante le insistenze di Yagmur, Devin si rifiuta di parlare col padre. Hülya cerca di convincere Devin a prenderla in cura e le racconta alcuni tristi episodi del suo passato. Aslan, estremamente contrariato, si reca con Devin alla prima seduta di terapia di coppia con una nuova psicologa che, durante la seduta, dà loro il compito di portare Hülya a cena fuori. Ecco ilrelativo il trentunesimo episodio.

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 11 Ottobre - Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un’anima tormentata e un carattere complesso. . Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 11 Ottobre Hulya e Devin cercano di scoprire chi ha attentato alla vita di Aslan. (Zon.it)

The Family 2 - replica puntata in streaming 11 ottobre 2024 – Video Mediaset - Ecco il video Mediaset relativo il trentesimo episodio. Mentre Aslan e Devin si preparano a dire addio alla famiglia con un’ultima cena prima del trasferimento a Urla, Hulya non accetta la situazione e assume una grande quantità di sonniferi, mettendo a rischio la propria vita. Nella puntata odierna Aslan rivela a Ilyas che Bedri non è così fedele come credeva. (Superguidatv.it)

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 10 Ottobre - The Family non è solo un racconto d’amore e dramma, ma anche una riflessione sulle dinamiche di potere e sulla difficoltà di conciliare una vita “normale” con il mondo del crimine. Devin, con il suo spirito determinato e indipendente, si trova presto coinvolta nelle dinamiche oscure e pericolose della famiglia Soykan, cercando al contempo di mantenere la propria integrità morale. (Zon.it)