Spedisce chili di marijuana per posta, la Finanza trova il pacco e scopre la piantagione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 50 chili di marijuana nel Beneventano; le indagini dopo il ritrovamento di una spedizione destinata alla Francia. Fanpage.it - Spedisce chili di marijuana per posta, la Finanza trova il pacco e scopre la piantagione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 50dinel Beneventano; le indagini dopo il rimento di una spedizione destinata alla Francia.

