Spalletti | Complimenti ai ragazzi anche oggi siamo stati squadra

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Udine, 14 ottobre 2024 – L’Italia batte con un perentorio 4-1 Israele e conquista così tre punti fondamentali sia per l’accesso alle Final Eight di Nations League sia per la conquista di un posto da testa di serie ai sorteggi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Un’affermazione che sarebbe potuta essere forsepiù netta se gli uomini difosseropiù concreti sotto porta in un primo tempo in cui hanno creato diverse palle gol nitide e sono riusciti a sbloccare il risultato solo allo scadere con il rigore guadagnato da Tonali e trasformato da Retegui. Nella ripresa, però, la musica è cambiata e gli azzurri hanno aumentato il passo trovando il 2-0 al 54’ con Di Lorenzo.