Scadenze fiscali di ottobre 2024, massima attenzione al 16 e al 31

ottobre non è solo il mese del foliage e delle passeggiate nei boschi, ma anche delle Scadenze fiscali che incombono come un orologio svizzero. Tra contributi, dichiarazioni e pagamenti, chi non si organizza rischia di trovarsi di fronte a spiacevoli sorprese. Le date da tenere a mente sono soprattutto il 16 e il 31, giorni che vedranno un fermento nei conti correnti di tanti italiani, con il fisco che non lascia spazio a dimenticanze.

Le associazioni sportive si segnino il 15 ottobre

Le associazioni sportive dilettantistiche e quelle senza scopo di lucro dovranno mettere mano ai registri il 15 ottobre. Non è solo una formalità, ma un passaggio obbligato per chi ha scelto il regime agevolato previsto dalla legge 398 del 1991. Chi gestisce queste realtà dovrà annotare corrispettivi e proventi, prima di passare al prossimo impegno fiscale.

Il modello F24 diventa ancora una volta lo strumento per gestire questo adempimento, con l'obbligo di operare in modalità telematica. Anche in questo caso, il modello F24 è lo strumento obbligato per procedere al pagamento.

Quinta rata per la dichiarazione dei redditi: il tempo stringe

Non va dimenticato il versamento della quinta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali per le persone fisiche. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione oppure in caso di modello F24 a saldo zero).

