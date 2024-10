Rowenta allo stato dell'arte delle lavapavimenti con l'aiutino di Narwal: presentata X-Clean 10 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Rowenta ha presentato la sua macchina per la pulizia a umido dei pavimenti realizzata con il supporto di Narwal, marchio orientale specializzato in robot e scope elettriche lavapavimenti. Un apparecchio allo stato dell'arte con il vantaggio della rete di assistenza Rowenta. Dday.it - Rowenta allo stato dell'arte delle lavapavimenti con l'aiutino di Narwal: presentata X-Clean 10 Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ha presentato la sua macchina per la pulizia a umido dei pavimenti realizzata con il supporto di, marchio orientale specializzato in robot e scope elettriche. Un apparecchiocon il vantaggioa rete di assistenza

Neva - la recensione : arte e gameplay allo stato puro - Con la progressione nel mondo di gioco scopriremo, inolter, meccaniche di combattimento più avanzate di quelle appena citate. L’IA dei nemici, soprattutto quando sono tanti, è semplice e banale ma risulta bilanciata dalla salute che, ridotta a tre fiori, ci costringerà ad essere molto attenti per non incorrere in repentini game over. (Game-experience.it)

Montecatini Terme - elezioni comunali : ex sindaco Baroncini ricorre al Consiglio di Stato dopo sentenza del Tar sul ballotaggio - . Luca Baroncini non ci sta e ricorre al Cosiglio di Stato. x sindaco di Montecatini Terme presenterà appello contro la sentenza del Tar della Toscana, che nei giorni scorsi ha respinto il suo ricorso circa l'esito delle elezioni comunali dello scorso giugno L'articolo Montecatini Terme, elezioni comunali:. (Firenzepost.it)

Senigallia - quindicenne si allontana da casa e si uccide con la pistola del padre : sarebbe stato vittima di bullismo - Erano scattate le ricerche, anche con droni ed elicottero; le scuole avvisate di non far uscire gli alunni. Il sindaco: “Un dolore per tutta la comunità ”. Aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. (Bologna.repubblica.it)