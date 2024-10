Romano: “Il Napoli ha preso una decisione su Simeone. Vi spiego tutto” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il giornalista Fabrizio Romano svela il futuro del Cholito Simeone Notizie calcio Napoli. Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato dettagli importanti sul futuro di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino non lascerà il Napoli: il club ha deciso di confermare la sua permanenza, e il giocatore è determinato a restare per contribuire al progetto di Antonio Conte. Romano, tramite il suo profilo su X, ha spiegato che il Napoli non ha intenzione di lasciar partire Simeone nella prossima finestra di mercato: “Il Napoli non ha intenzione di lasciarlo partire, Cholito è molto contento di Conte ed è totalmente concentrato su questa stagione al Napoli”. Queste parole mettono fine alle voci di mercato che vedevano l’argentino interessato a un trasferimento per trovare maggiore spazio altrove, come il Torino, uno dei club che si era fatto avanti. Napolipiu.com - Romano: “Il Napoli ha preso una decisione su Simeone. Vi spiego tutto” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il giornalista Fabriziosvela il futuro del CholitoNotizie calcio. Il noto esperto di calciomercato Fabrizioha rivelato dettagli importanti sul futuro di Giovanni. L’attaccante argentino non lascerà il: il club ha deciso di confermare la sua permanenza, e il giocatore è determinato a restare per contribuire al progetto di Antonio Conte., tramite il suo profilo su X, ha spiegato che ilnon ha intenzione di lasciar partirenella prossima finestra di mercato: “Ilnon ha intenzione di lasciarlo partire, Cholito è molto contento di Conte ed è totalmente concentrato su questa stagione al”. Queste parole mettono fine alle voci di mercato che vedevano l’argentino interessato a un trasferimento per trovare maggiore spazio altrove, come il Torino, uno dei club che si era fatto avanti.

