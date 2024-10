Roma, tre ragazzi accoltellati all’uscita della discoteca (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una notte in discoteca sfociata in tragedia a Roma: tre ragazzi, infatti, al momento dell'uscita dal locale sono stati accerchiati e accoltellati L'articolo Roma, tre ragazzi accoltellati all’uscita della discoteca proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Roma, tre ragazzi accoltellati all’uscita della discoteca Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una notte insfociata in tragedia a: tre, infatti, al momento dell'uscita dal locale sono stati accerchiati eL'articolo, treproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rissa a Roma in zona Ostiense - 3 ragazzi aggrediti e accoltellati : contro di loro un gruppo di 15 coetanei - Qualche giorno prima la lite, poi un secondo incontro culminato in botte e coltellate: in via Ostiense a Roma 15 giovani hanno accerchiato e ferito 3 ragazzi. (Notizie.virgilio.it)

Roma - rissa a Ostiense : tre ragazzi accoltellati - sono gravi - (Adnkronos) – Tre ragazzi sono stati accoltellati durante una rissa intorno alle 4 della scorsa notte a via Ostiense, a… L'articolo Roma, rissa a Ostiense: tre ragazzi accoltellati, sono gravi proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Roma - tre ragazzi accoltellati nella notte - I tre, italiani, sarebbero stati aggrediti da una quindicina di ragazzi che poi si sono dati alla fuga. Sono in corso indagini della polizia. (Imolaoggi.it)