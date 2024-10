Roma, crolla ascensore in via delle Vergini: un morto e due feriti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un ascensore è crollato oggi, intorno alle 16 in via delle Vergini 21, di fronte al Teatro Quirino, al centro di Roma. Il bilancio è di un morto e due feriti, di cui uno grave. Sul posto la polizia di Stato e i vigili urbani per i primi rilievi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero tre operai stavano facendo una manutenzione straordinaria dell’ascensore all’interno di un condominio. Durante le operazioni tutti e tre sono rimasti coinvolti nell’incidente. Nei soccorsi, difficili, è stato recuperato il corpo di uno della squadra, mentre un secondo operaio è stato portato in ospedale in codice rosso. Il terzo e ultimo componente della squadra di manutenzione non è in condizioni gravi ma si trova tutt’ora in ospedale in codice giallo. (Polizia, Polizia locale e vigili del fuoco sul luogo dove si è verificato un incidente sul lavoro a Roma, 14 ottobre 2024. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 14 ottobre 2024) Unto oggi, intorno alle 16 in via21, di fronte al Teatro Quirino, al centro di. Il bilancio è di une due, di cui uno grave. Sul posto la polizia di Stato e i vigili urbani per i primi rilievi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero tre operai stavano facendo una manutenzione straordinaria dell’all’interno di un condominio. Durante le operazioni tutti e tre sono rimasti coinvolti nell’incidente. Nei soccorsi, difficili, è stato recuperato il corpo di uno della squadra, mentre un secondo operaio è stato portato in ospedale in codice rosso. Il terzo e ultimo componente della squadra di manutenzione non è in condizioni gravi ma si trova tutt’ora in ospedale in codice giallo. (Polizia, Polizia locale e vigili del fuoco sul luogo dove si è verificato un incidente sul lavoro a, 14 ottobre 2024.

