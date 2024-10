Risultati Invalsi 2024: le province dove gli studenti non raggiungono il minimo e quelle in miglioramento (Di lunedì 14 ottobre 2024) La maglia rosa dell’Invalsi va alle province di Sondrio e Lecco mentre in fondo alla classifica provinciale degli studenti con minori competenze troviamo Crotone e Sassari. La fotografia arriva dall’ufficio statistico dell’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione che ha pubblicato le tavole analitiche relative alle indagini di popolazione svolte con i diversi dettagli territoriali. Un’analisi dettagliata ripresa e rielaborata in queste ore anche da “Il Sole24Ore”. Guardando la mappa dell’Italia si riscontrano aree del Mezzogiorno dove i ragazzi non raggiungono il minimo richiesto e zone del Nord dove si confermano eccellenze ma, per la prima volta nel corso degli ultimi anni, anche al Nord ci sono territori come Trento, Asti, Aosta, Ferrara, Livorno e Imperia dove i Risultati peggiorano. Ilfattoquotidiano.it - Risultati Invalsi 2024: le province dove gli studenti non raggiungono il minimo e quelle in miglioramento Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La maglia rosa dell’va alledi Sondrio e Lecco mentre in fondo alla classifica provinciale deglicon minori competenze troviamo Crotone e Sassari. La fotografia arriva dall’ufficio statistico dell’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione che ha pubblicato le tavole analitiche relative alle indagini di popolazione svolte con i diversi dettagli territoriali. Un’analisi dettagliata ripresa e rielaborata in queste ore anche da “Il Sole24Ore”. Guardando la mappa dell’Italia si riscontrano aree del Mezzogiornoi ragazzi nonilrichiesto e zone del Nordsi confermano eccellenze ma, per la prima volta nel corso degli ultimi anni, anche al Nord ci sono territori come Trento, Asti, Aosta, Ferrara, Livorno e Imperiapeggiorano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Risultati Invalsi 2024: le province dove gli studenti non raggiungono il minimo e quelle in miglioramento - La maglia rosa dell’Invalsi va alle province di Sondrio e Lecco mentre in fondo alla classifica provinciale degli studenti con minori competenze troviamo Crotone e Sassari. La fotografia arriva dall’u ... (ilfattoquotidiano.it)

Invalsi boccia i sindacati - Non è l’autonomia differenziata a punire il Sud, ma l’inefficienza che si vuole nascondere. Le forti disuguaglianze "sono dovute alla diversa capacità della scuola di attenuare l’effetto delle differe ... (ilfoglio.it)

La Provincia di Forlì-Cesena eroga ai Comuni i fondi per il trasporto scolastico - La Provincia di Forlì – Cesena ha approvato i criteri per l’attuazione del programma per il Diritto allo studio relativo a servizi di trasporto scolastico a.s. 2024/2025 e la ripartizione delle ... (corrierecesenate.it)