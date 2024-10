Risse al luna park, stop alla musica: “Per non surriscaldare l’ambiente” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pontedera (Pisa), 14 ottobre 2024 – Un luna park dal clima surreale quello visto nello scorso weekend. C’erano le giostre, le luci e tanti ragazzi ma non c’era la musica. Con una lettera il sindaco Matteo Franconi aveva inviato i giostrai del luna park a tenere molto bassa o spenta la musica delle giostre per i tre giorni del fine settimana. Una diffida arrivata in seguito ai recenti fatti di cronaca e ai continui interventi di steward e delle forze dell’ordine per calmare gli animi di alcuni ragazzini che raggiungono lo spazio delle giostre in piazza del mercato solo per cercare lo scontro tra loro. In apertura del luna park un ragazzino era stato addirittura colpito al volto da un coetaneo con un tirapugni e costretto all’intervento chirurgico al volto in ospedale. Lanazione.it - Risse al luna park, stop alla musica: “Per non surriscaldare l’ambiente” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pontedera (Pisa), 14 ottobre 2024 – Undal clima surreale quello visto nello scorso weekend. C’erano le giostre, le luci e tanti ragazzi ma non c’era la. Con una lettera il sindaco Matteo Franconi aveva inviato i giostrai dela tenere molto bassa o spenta ladelle giostre per i tre giorni del fine settimana. Una diffida arrivata in seguito ai recenti fatti di cronaca e ai continui interventi di steward e delle forze dell’ordine per calmare gli animi di alcuni ragazzini che raggiungono lo spazio delle giostre in piazza del mercato solo per cercare lo scontro tra loro. In apertura delun ragazzino era stato addirittura colpito al volto da un coetaneo con un tirapugni e costretto all’intervento chirurgico al volto in ospedale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luna park di Legnano - tutto pronto : le date - le novità e i prezzi - Questo sarà solo l’inizio di un’edizione straordinaria che vedrà il 26 ottobre la grande inaugurazione ufficiale, con una promozione esclusiva per i primi 1000 visitatori. alphalunapark. Le prime attrazioni iniziano già ad essere installate e, per questo, ci sarà una pre-apertura speciale prevista per i giorni 19, 20, 21, 24 e 25 ottobre, in cui molte ma non tutte le giostre saranno già ... (Ilgiorno.it)

Ancora risse tra giovanissimi al luna park. A Desio volano colpi e bottiglie : due ragazzi in ospedale - Come accaduto solo pochi giorni prima a Giussano, sempre nel contesto delle giostre, con una baby gang in azione contro un 13enne. Due bande di ragazzi si fronteggiano. La situazione di scalda moltissimo, fino a trascendere. Con almeno due ragazzi feriti, per fortuna non in modo grave, che hanno avuto bisogno di recarsi in pronto soccorso per le cure del caso. (Ilgiorno.it)

Birra - musica e luna park : torna l’Oktoberfesct - testimonial Alvaro Vitali - Il numero dei partecipanti, i partner istituzionali, la durata dell’iniziativa, gli eventi collaterali e l’estensione dell’area espositiva fanno ipotizzare che L'Oktoberfesct, progetto finanziato dal Consiglio Regionale della Puglia, organizzato dalla Pro Loco di San Michele Salentino, in... (Brindisireport.it)