Riserva Indiana: gli ospiti della settimana di lunedì 14 ottobre, l'ultima per il talk con Stefano Massini in onda su Rai3

Gli ospiti dell'ultima settimana di Riserva Indiana: Vinicio Capossela, Simona Molinari, Giovanni Truppi, Nayt e Raiz.

Riserva indiana con Stefano Massini. Anticipazioni della settimana - Capossela super ospite - Venerdì 18 chiude la settimana, e questa stagione di Riserva Indiana, Raiz con una storia di mafia e di camorra e della retorica dell’antimafia e della legalità. La band è diretta da Jacopo Carlini, pianoforte e tastiere con Matteo Carlini al basso, Bruno Marinucci alla chitarra e Cristiano Micalizzi alla batteria. (Dilei.it)

Riserva Indiana con Stefano Massini. Anticipazioni della settimana - Zampaglione super star - Scopriamo in anteprima gli ospiti che si alterneranno nei prossimi giorni, da lunedì a venerdì, su Rai 3. La band è diretta da Jacopo Carlini, pianoforte e tastiere con Matteo Carlini al basso, Bruno Marinucci alla chitarra e Cristiano Micalizzi alla batteria. E i fan rispondono in attesa della loro trasmissioni preferita, ringraziando per il servizio che offre loro. (Dilei.it)

Riserva Indiana : gli ospiti della settimana di lunedì 6 ottobre del talk con Stefano Massini in onda su Rai3 - Gli ospiti della settimana di Riserva Indiana: Samuele Bersani, Alessandro Mannarino, Lucio Corsi, Paolo Benvegnù e Roberto Vecchioni. (Comingsoon.it)