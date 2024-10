Rifiuti Roma, Gualtieri: “Cantiere termovalorizzatore in primo trimestre 2025” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il sindaco: "Per l'estate del 2027 dovremmo avere i primi Rifiuti trattati" "L'obiettivo è di aprire il Cantiere vero e proprio del termovalorizzatore nel primo trimestre 2025 e per l'estate del 2027 dovremmo avere i primi Rifiuti trattati". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio il progetto del termovalorizzatore a Sbircialanotizia.it - Rifiuti Roma, Gualtieri: “Cantiere termovalorizzatore in primo trimestre 2025” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il sindaco: "Per l'estate del 2027 dovremmo avere i primitrattati" "L'obiettivo è di aprire ilvero e proprio delnele per l'estate del 2027 dovremmo avere i primitrattati". Lo ha detto il sindaco di, Roberto, presentando in Campidoglio il progetto del

Rifiuti Roma - Gualtieri : "Cantiere termovalorizzatore in primo trimestre 2025"

Rifiuti Roma - Gualtieri : “Cantiere termovalorizzatore in primo trimestre 2025” - Il sindaco ha sottolineato che "il ritardo di […]. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio il progetto del termovalorizzatore a Santa Palomba. (Adnkronos) – "L'obiettivo è di aprire il cantiere vero e proprio del termovalorizzatore nel primo trimestre 2025 e per l'estate del 2027 dovremmo avere i primi rifiuti trattati". (Periodicodaily.com)

