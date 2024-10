Lanazione.it - Quota 19 per il Festival di musica classica città di San Giovanni Valdarno

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre 2024 –19 per ildidi SanPresentato il programma della 19esima edizione della rassegna organizzata dall'Accademiale valdarnese in collaborazione con il comune di San. Musicisti di prestigio internazionale saranno presenti indal 20 ottobre al 15 dicembre. Concerto inaugurale domenica alle 17 alla Pieve di SanBattista con il duo pianistico composto da Svetlana Eganian e Yolande Kouznetsov Sale a19 ildidi San. La kermesse, organizzata dall'Accademiale valdarnese in collaborazione con il comune di Sane sotto la direzione artistica del maestro Andrea Turini, è ormai un appuntamento tradizionale e atteso inche riscuote ogni anno grande consenso di pubblico.