Quindicenne scappa di casa con la pistola del padre, paura a Senigallia (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - Sono finora senza esito le ricerche di un Quindicenne che, la notte scorsa, si è allontanato da casa con una pistola del padre. L'area battuta da polizia, carabinieri e vigili del fuoco, anche con l'ausilio di un elicottero e due squadre cinofili, è quella a sud di Senigallia, in particolare nelle aree circostanti l'abitazione nella quale il minore vive con la famiglia e dove sarebbe stato visto da alcuni testimoni. Le scuole del comprensorio hanno disposto che gli studenti non escano all'aperto. Al momento non è chiaro se la decisione di uscire di casa armato sia conseguenza di un diverbio che il Quindicenne avrebbe avuto con i suoi genitori. Agi.it - Quindicenne scappa di casa con la pistola del padre, paura a Senigallia Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - Sono finora senza esito le ricerche di unche, la notte scorsa, si è allontanato dacon unadel. L'area battuta da polizia, carabinieri e vigili del fuoco, anche con l'ausilio di un elicottero e due squadre cinofili, è quella a sud di, in particolare nelle aree circostanti l'abitazione nella quale il minore vive con la famiglia e dove sarebbe stato visto da alcuni testimoni. Le scuole del comprensorio hanno disposto che gli studenti non escano all'aperto. Al momento non è chiaro se la decisione di uscire diarmato sia conseguenza di un diverbio che ilavrebbe avuto con i suoi genitori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Senigallia - quindicenne si allontana da casa armato dopo una lite in famiglia. L’appello alle scuole : “Non fate uscire gli alunni” - Secondo una parziale ricostruzione, il giovane, dopo un diverbio in ambito domestico, si sarebbe allontanato dalla sua abitazione nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre. Senigallia, 15enne si allontana da casa armato dopo una lite in famiglia Sono ore d’ansia a Senigallia, in provincia di Ancona, dove un 15enne si è allontanato di casa armato, portando con sé la pistola del padre, dopo ... (Tpi.it)

Senigallia - quindicenne si allontana da casa con la pistola del padre : ricerche in corso - Docenti e personale scolastico sono stati avvisati di non fare uscire nei giardini gli alunni. . Mobilitati polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Sono in corso a Senigallia, nell'Anconetano, le ricerche di un 15enne che si è allontanato di casa armato di pistola. Le forze dell'ordine, anche con l'ausilio dell'elicottero, stanno concentrando le operazioni nelle frazioni a sud della città, ... (Tg24.sky.it)

Quindicenne armato si allontana da casa : avvisi alle scuole di non far uscire gli alunni - Perlustrati i dintorni di Senigallia, la pistola è del padre. Il ragazzo sarebbe andato via dopo un diverbio. (Bologna.repubblica.it)