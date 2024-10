Prima e seconda Categoria. Gambassi senza limiti. Ok Ponte a Cappiano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Gambassi non si ferma più. Con il 2-0 inflitto in casa al Vaggio Piandiscò, grazie alle reti di Oliva e Salucci, i termali hanno infatti colto la terza vittoria di fila portando a 337 i minuti di imbattibilità. La squadra di Falco ora è Prima nel girone E di Prima Categoria, insieme al Reggello con 13 punti. Ancora un gol di Koceku, ancora una vittoria. Il Monterappoli espugna di misura il campo del San Giusto e sale a 10 punti in classifica, ad appena due lunghezze dalla vetta del raggruppamento F di seconda Categoria. La squadra di mister Bruno parte forte ed al 7’ è già in vantaggio grazie ad una autorete, mentre al 72’ ci pensa bomber Koceku a chiudere di fatto la partita. Qualche brivido per i neroverdi dopo che il San Giusto accorcia le distanze all’84’ su rigore, ma alla fine Nozzoli non corre seri pericoli. Sport.quotidiano.net - Prima e seconda Categoria. Gambassi senza limiti. Ok Ponte a Cappiano Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilnon si ferma più. Con il 2-0 inflitto in casa al Vaggio Piandiscò, grazie alle reti di Oliva e Salucci, i termali hanno infatti colto la terza vittoria di fila portando a 337 i minuti di imbattibilità. La squadra di Falco ora ènel girone E di, insieme al Reggello con 13 punti. Ancora un gol di Koceku, ancora una vittoria. Il Monterappoli espugna di misura il campo del San Giusto e sale a 10 punti in classifica, ad appena due lunghezze dalla vetta del raggruppamento F di. La squadra di mister Bruno parte forte ed al 7’ è già in vantaggio grazie ad una autorete, mentre al 72’ ci pensa bomber Koceku a chiudere di fatto la partita. Qualche brivido per i neroverdi dopo che il San Giusto accorcia le distanze all’84’ su rigore, ma alla fine Nozzoli non corre seri pericoli.

Prima categoria. Il Gambassi incontra l’Audace. Bagnoli - presenza a rischio - (Nella foto: l’allenatore Mauro Falco Tramacere). A poche ore dalla gara è però ancora a rischio la presenza di Bagnoli, che ha saltato per infortunio l’ultima partita. Oggi si torna in campo: è infatti in programma la trasferta sul campo del fanalino di coda Audace Legnaia per il Gambassi. I gialloblù locali hanno raccolto un solo punto in tre gare, mentre i termali sono ancora imbattuti in ... (Sport.quotidiano.net)