Più incidenti in Puglia e in cinque anni aumentano anche le vittime: il report Aci provincia per provincia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel 2023, sulle strade italiane, si sono registrati 166.525 incidenti con lesioni a persone (165.889 nel 2022, +0,4%; 172.183 nel 2019, -3,3%), che hanno Quotidianodipuglia.it - Più incidenti in Puglia e in cinque anni aumentano anche le vittime: il report Aci provincia per provincia Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel 2023, sulle strade italiane, si sono registrati 166.525con lesioni a persone (165.889 nel 2022, +0,4%; 172.183 nel 2019, -3,3%), che hanno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidenti stradali in Calabria - nella provincia di Reggio nel 2023 il maggiore aumento di morti - L'aumento maggiore. . É quanto emerge da uno rapporto stilato dall'Aci e dall'Istat. . É la Calabria la regione in cui, nel corso del 2023, si è registrato l'incremento maggiore di vittime in incidenti stradali in Italia. Le persone morte sono state complessivamente 109, rispetto alle 74 del 2022. (Reggiotoday.it)

Il sabato notte a Como e provincia tra sparatorie - incidenti e gente ubriaca - . . La notte a Como e provincia tra sparatorie, incidenti e gente ubriaca La notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024 è stata movimentata a Como e provincia, con una serie di episodi che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e del personale medico. Incidente a Vertemate con Minoprio. (Quicomo.it)

Drive Camp in Provincia - incidenti simulati per le scuole : «Un dovere avere strade sicure» - Guida Sicura in Provincia di Treviso: si è svolto venerdì 11 ottobre al Sant’Artemio il "Drive Camp", progetto di sicurezza stradale organizzato dalla Provincia in collaborazione con il Tavolo per la sicurezza stradale, Prefettura, l’Ulss 2, il Comune di Treviso, La Rete di Malachia, l’Ufficio... (Trevisotoday.it)