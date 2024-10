Lanazione.it - Paura alla festa di compleanno. Bimbo di 7 anni cade da un albero. Corsa al Meyer, poi l’operazione

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Doveva essere una giornata di allegria, insieme ai fratellini e agli amichetti per festeggiare il suo settimo, invece si è conclusa alfra grande preoccupazione e. Poco prima delle 10 di ieri, in una casa colonica in mezzo al verde della campagna tempestata da ulivi e vigne, a poca distanza dfrazione Mercatale, si sono vissuti attimi di grandeperché il piccolo, mentre i genitori erano intenti a preparare ladi, è caduto da unda un’altezza di diversi metri. Babbo e mamma sono stati richiamati dalle grida. Usciti da casa non potevano immaginare di trovarsi davanti al loro bambino che si trovava immobile ai piedi di un. Le successive grida hanno richiamato l’attenzione anche di alcuni vicini che hanno raggiunto l’abitazione per capire cosa stesse succedendo.