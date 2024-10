Ilnapolista.it - Pasquale Bruno: «A Brescia giocai con la scorta della Digos. Avevo aggredito Lerda che mi chiamò terrone»

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La Stampa intervista, l’ex difensore di Como, Fiorentina, Juve e Torino soprannominato “o animale” per la sua aggressività in campo. «Era un altro calcio, anzi era calcio: sicuri che lo sia ancora con questi rigorini fischiati appena sfiori una scarpetta? Oggi non prenderei un giallo perché gli attaccanti sono scarsi, nemmeno sanno stoppare. Ai miei tempi c’era il top, da Maradona a Van Basten, da Careca a Baggio e Vialli. Solo nel mio Toro ripenso a Casagrande, Aguilera, Scifo e Martin Vazquez. Tutti santi, sopportavano botte e angherie. Fossi nato vent’anni dopo, avrei avuto vita facilissima» In un derby si scagliò contro l’arbitro Ceccarini e fu squalificato per 8 giornate. Pentito? «È la mia natura. Ogni tanto mipartel’embolo». Baggio era il suo nemico numero 1. «Non ci siamo mai amati.