Parcheggi "selvaggi" a piazza Stazione, chiesti più vigili in strada (Di lunedì 14 ottobre 2024) Più vigili urbani a controllare la viabilità piazza Stazione. E' quanto ha richiesto un'automobilista che oggi pomeriggio è rimasto bloccato nella zona dell'area ferroviaria per la sosta "selvaggia". e ha scritto a MessinaToday per sollecitare la presenza degli agenti di polizia municipale. Messinatoday.it - Parcheggi "selvaggi" a piazza Stazione, chiesti più vigili in strada Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Piùurbani a controllare la viabilità. E' quanto ha richiesto un'automobilista che oggi pomeriggio è rimasto bloccato nella zona dell'area ferroviaria per la sosta "a". e ha scritto a MessinaToday per sollecitare la presenza degli agenti di polizia municipale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Saronno - vigili aggrediti da banda di extracomunitari dopo avere sventato un furto in stazione - Ennesimo episodio di violenza davanti alla stazione ferroviaria di Saronno ieri pomeriggio. Agenti di Polizia locale aggrediti davanti alla stazione ferroviaria [. ]. . Un gruppo di giovani stranieri ha aggredito una pattuglia della Polizia locale intervenuta per sventare un tentativo di furto. C’è stata una vera e propria aggressione ai danni di due agenti della polizia locale. (Ilnotiziario.net)

Donne si drogano in stazione a Caronno - intervengono i vigili - L’intervento degli agenti municipali è stato eseguito nell’ambito del progetto “Stazioni sicure”: appreso di due donne che si drogavano nello scalo, i vigili le [. ]. . Continua la situazione del degrado nella stazione di Caronno Pertusella: su segnalazione della polizia penitenziaria (lì per caso), alcuni giorni fa sono state portate via due persone che si stavano “bucando”. (Ilnotiziario.net)

Incendio nella stazione di Pontecagnano - spaventati i residenti : corrono i vigili del fuoco - Paura, questa notte, poco prima delle 2, per un incendio divampato all'interno della stazione ferroviaria di Pontecagnano. Alcuni residenti hanno allertato i Vigili del Fuoco per segnalare delle fiamme che i caschi rossi di Giffoni, supportati da un'autobotte, hanno scoperto interessare delle... (Salernotoday.it)