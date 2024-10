Palazzo Guiccioli apre le porte a Ravenna: ecco cosa vedere (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo l’inaugurazione del 29, dal 30 novembre all’interno dello storico edificio in centro si potrà ammirare il museo Byron, ma anche quello delle bambole, sorseggiare un té al bar o gustare ottimi piatti nell'elegante taverna Ilrestodelcarlino.it - Palazzo Guiccioli apre le porte a Ravenna: ecco cosa vedere Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo l’inaugurazione del 29, dal 30 novembre all’interno dello storico edificio in centro si potrà ammirare il museo Byron, ma anche quello delle bambole, sorseggiare un té al bar o gustare ottimi piatti nell'elegante taverna

Dallo zoo di Byron al bunker tedesco : "Palazzo Guiccioli è una passeggiata nella storia di Ravenna" - "Una passeggiata nella storia di Ravenna, d’Italia e del mondo": è questo che offre Palazzo Guiccioli a Ravenna, storico edificio che ospiterà tre musei e inaugurerà il 29 novembre. Parola del comitato scientifico del Museo Byron, che insieme al museo del Risorgimento, a quello delle bambole e... (Ravennatoday.it)

Palazzo Guiccioli Tra Byron e bambole - Una delle particolarità che desteranno grande curiosità è l’inserimento, all’interno dei percorsi, del Museo delle bambole e altri Balocchi di Graziella Gardini Pasini che racconterà la storia più recente del complesso di Palazzo Guiccioli: il Museo trova infatti spazio nel retro verso via Morigia, ovvero nella parte ancora non edificata nell’Ottocento e che lo fu solo successivamente. (Ilrestodelcarlino.it)

C'è la data d'inaugurazione di Palazzo Guiccioli : 24 sale da scoprire tra Museo Byron e del Risorgimento - Mentre cresce l’attesa per l’apertura del Museo Byron e del Risorgimento all'interno di Palazzo Guiccioli, è stata definitivamente fissata la data di inaugurazione degli spazi dello storico edificio di via Cavour, che sarà venerdì 29 novembre, per l’anteprima con la stampa nazionale e... (Ravennatoday.it)