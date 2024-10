Ilgiorno.it - Olimpia-Brescia all’ultimo respiro. Shields regala il derby a Milano

(Di lunedì 14 ottobre 2024) BASKET SERIE A Mille fatiche, ma vincenti, per l’in una sfidacanestro contro la Germani. I biancorossi vincono 88-85 una gara ad alto ritmo e mostrano qualche timido passo avanti nel el gioco di fronte aini che confermano le ottime cose fatte vedere in questo inizio stagione. La cartina di tornasole per l’EA7 è Dimitrijevic che chiude con 6/9 da 2 e 6 assist, come anche Brooks che ha messo in mostra le sue capacità balistiche con 4/6 da 2 e 1/3 da 3.trova buone note anche da McCormack, solido con 11 punti e 7 rimbalzi, pur contro il “maestro“ Bilan autore di 14 punti. Per la squadra di Poeta gran secondo tempo di Della Valle nella quale ha segnato 14 dei suoi 19 punti, trovando anche un altro riferimento offensivo in Ndour che ha chiuso con 5/8 da 2.