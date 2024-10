Quotidiano.net - 'Obiettivo dell'Idf eliminare l'unità droni di Hezbollah'

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In seguito all'attacco con un drone che ha provocato la morte di 4 soldati e il ferimento di altre decine nella base di addestramento vicino Binyamina la scorsa notte, l'aeronautica militare israeliana si è posta l'dicompletamente l'127 di, responsabilea produzione, manutenzione e funzionamento dei: lo riferisce il Times of Israel. Lo sforzo di uccidere ogni membroavrà ora la priorità in termini di raccolta di informazioni e attacchi aerei.