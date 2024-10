Ilrestodelcarlino.it - Nessuna traccia dal nove giorni: chi è il pastore scomparso

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sant’Angelo in Pontano (Macerata), 14 ottobre 2024 – Si chiama Laurentiu Cosarianu, ilrumeno, di 42 anni,dalla sera di sabato 5 ottobre da Sant’Angelo in Pontano., in provincia di Macerata. Da quasi diecisembra sparito nel nulla. È alto 1,65 metri, è magro, ha gli occhi marroni, i capelli corti e castani, la barba incolta. L’ultima volta che è stato visto prima della scomparsa indossava pantaloni e felpa di colore scuro. L’ultimo contatto telefonico risale appunto alle 20 circa del 5 ottobre. Era stato proprio lui quella sera a chiamare il fratello, che si trovava in Romania, e a confermargli di trovarsi in Italia in un’azienda agricola di Sant’Angelo in Pontano. Neisuccessivi, il fratello ha provato a parlare tante volte con il, il quale non ha mai risposto al cellulare. Ad oggi questo risulta spento.