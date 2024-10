Nations League, l’Italia batte Israele per 4 a 1: a segno Retegui, doppietta per Di Lorenzo e Frattesi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella quarta giornata della Nations League, l’Italia di Luciano Spalletti ha battuto, al Bluenergy Stadium di Udine, Israele per 4 a 1. Sul campo, l’Italia ha trovato il vantaggio grazie a un rigore trasformato da Retegui, dopo qualche occasione sprecata. Poco dopo, nel secondo tempo, una punizione calciata da Raspadori ha portato al raddoppio per gli Azzurri: Di Lorenzo ha colpito di testa segnando il secondo gol per l’Italia. Terza rete al 72esimo con Frattesi e doppietta per Di Lorenzo servito da una bella giocata di Daniel Maldini, davanti agli occhi del papà Paolo. Nelle scorse ore, la città è stata blindata per ragioni di sicurezza, con misure straordinarie per garantire l’ordine. Prima del calcio d’inizio, durante la lettura della formazione e l’inno nazionale israeliano, si sono verificati alcuni fischi da parte di un piccolo gruppo di tifosi. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella quarta giornata delladi Luciano Spalletti ha battuto, al Bluenergy Stadium di Udine,per 4 a 1. Sul campo,ha trovato il vantaggio grazie a un rigore trasformato da, dopo qualche occasione sprecata. Poco dopo, nel secondo tempo, una punizione calciata da Raspadori ha portato al raddoppio per gli Azzurri: Diha colpito di testa segnando il secondo gol per. Terza rete al 72esimo conper Diservito da una bella giocata di Daniel Maldini, davanti agli occhi del papà Paolo. Nelle scorse ore, la città è stata blindata per ragioni di sicurezza, con misure straordinarie per garantire l’ordine. Prima del calcio d’inizio, durante la lettura della formazione e l’inno nazionale israeliano, si sono verificati alcuni fischi da parte di un piccolo gruppo di tifosi.

