Medioriente, raid di Hezbollah su Israele: almeno 20 feriti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non si placano gli scontri in Medioriente tra Israele e Hezbollah. Diverse persone sono state uccise in un attacco dello Stato ebraico che ha colpito l'ospedale di Al-Aqsa, nella città centrale di Gaza di Deir Al-Balah. Dall'altra parte Tel Aviv ha fatto sapere che almeno 20 persone sono rimaste ferite nella città centrale israeliana di Binyamina dopo un raid di droni lanciato dal Libano. IN AGGIORNAMENTO 07:24 Attacco Israele su ospedale a Gaza, quattro morti e 40 feriti Quattro persone sono state uccise domenica da un attacco aereo israeliano sul cortile di un ospedale nel centro di Gaza, dove si erano rifugiati i palestinesi sfollati, secondo l'ospedale Al Aqsa e i funzionari della difesa civile. Altre 40 persone – si legge sulla Cnn – sono rimaste ferite nell'attacco, ha affermato l'ufficio stampa del governo di Gaza. Circa 5.

