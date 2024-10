“Matrimonio finito per il presunto tradimento di lui”: l’indiscrezione sulla rottura tra Fabio Mantovani e Isabella Ricci di Uomini e Donne (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono passati due anni, circa, da quando i due ex volti di Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani, sono convolati a nozze, circondati dall’affetto di parenti e amici. Dopo un anno, poi, la coppia nata durante il dating show si è separata tra lo stupore di tutti coloro che credevano nel loro amore. Nessuno dei due, però, aveva mai chiarito i motivi dietro quel doloroso divorzio. Ma a distanza di 12 mesi la verità sembra essere finalmente venuta a galla. A riaccendere i riflettori sulla coppia, infatti, è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che dal suo profilo Instagram ha rivelato: “Una coppia (ormai ex) avrebbe messo fine al proprio Matrimonio per un presunto tradimento di lui con una dama del trono over”. Ilfattoquotidiano.it - “Matrimonio finito per il presunto tradimento di lui”: l’indiscrezione sulla rottura tra Fabio Mantovani e Isabella Ricci di Uomini e Donne Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono passati due anni, circa, da quando i due ex volti di, sono convolati a nozze, circondati dall’affetto di parenti e amici. Dopo un anno, poi, la coppia nata durante il dating show si è separata tra lo stupore di tutti coloro che credevano nel loro amore. Nessuno dei due, però, aveva mai chiarito i motivi dietro quel doloroso divorzio. Ma a distanza di 12 mesi la verità sembra essere finalmente venuta a galla. A riaccendere i riflettoricoppia, infatti, è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che dal suo profilo Instagram ha rivelato: “Una coppia (ormai ex) avrebbe messo fine al proprioper undi lui con una dama del trono over”.

