Ilrestodelcarlino.it - Mancinelli: "Segnale di forza, ma dobbiamo subire meno gol"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Una vittoria di carattere, di quelle sporche e cattive che possono fare la differenza nel corso del campionato. "Non eravamo dei fenomeni dopo la vittoria con L’Aquila né dei somari dopo il pareggio di domenica scorsa a Fossombrone. Ma la vittoria di oggi - commenta Marcodinanzi a microfoni e taccuini - è undicon i ragazzi che hanno lottato fino alla fine. Dispiace per il gol subito, il primo tra le mura amiche, perché le squadre solide come la nostra debbono subirne pochi. Anche oggi questa la Samb ha dimostrato una solidità difensiva e un attaccamento al risultato che partita dopo partita sta crescendo. Nell’intervallo - aggiunge- ho detto ai ragazzi era di avere un approccio importante nel secondo tempo. Ma non è sempre così facile anche perché devi fare i conti con gli avversari.