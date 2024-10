LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: vento moderato, inizia il quarto match race tra Ineos e New Zealand (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:13 Con due virate all’attivo in più dei rivali New Zealand è soltanto a 50 metri dagli inglesi. Gran avvio tattico di Ineos, che si aspettava però di guadagnare ulteriormente. 14:12 Prima virata di New Zealand a cui risponde immediatamente Ben Ainslie. Britannici che spingono gli avversari a virare sotto target guadagnando qualche metro. 14:10 Dopo l’iper aggressività di ieri, che ha causato la penalità, Ineos approccia in maniera morbida la partenza. Subito ampissima separazione tra le due imbarcazioni. inizia GARA-4 DELLA FINALE DI America’s CUP 14:09 Saranno sei i lati da percorrere, ciascuno inizialmente da 1.8 miglia nautiche. iniziano le fasi di pre partenza. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: vento moderato, inizia il quarto match race tra Ineos e New Zealand Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:13 Con due virate all’attivo in più dei rivali Newè soltanto a 50 metri dagli inglesi. Gran avvio tattico di, che si aspettava però di guadagnare ulteriormente. 14:12 Prima virata di Newa cui risponde immediatamente Ben Ainslie. Britannici che spingono gli avversari a virare sotto target guadagnando qualche metro. 14:10 Dopo l’iper aggressività di ieri, che ha causato la penalità,approccia in maniera morbida la partenza. Subito ampissima separazione tra le due imbarcazioni.GARA-4 DELLA FINALE DICUP 14:09 Saranno sei i lati da percorrere, ciascunolmente da 1.8 miglia nautiche.no le fasi di pre partenza.

LIVE America's Cup 2024 in DIRETTA : Ineos prova ad accorciare su New Zealand - quarta regata dalle 14.10 - I neozelandesi non vogliono cedere la Vecchia Brocca, anzi cercano con forza il terzo trionfo consecutivo. Dopo l'annullamento di ieri il comitato di regata ha deciso di utilizzare uno dei due giorni di riposo per completare il quarto confronto tra le due finaliste. Tre sconfitte nei primi tre match race in condizioni di vento e campo di regata diverse.

Ineos perde ancora in America's Cup - esplode la rabbia di Ben Ainslie in diretta TV : "Fo***to idiota" - Lo skipper di INEOS Britannia, Sir Ben Ainslie è sbottato in diretta TV nell'intervista a caldo dopo la terza regata persa nella finale di America's Cup contro New Zealand. Microfoni spenti? No, sapevo che potevate sentirmi. Poi, in conferenza stampa ha confermato il tutto: "Mi è stato rivolto un commento stupido.

LIVE America's Cup 2024 in DIRETTA : si recupera la quarta regata - Ineos prova ad accorciare su NZ - Race-4 della finale di America's Cup tra Team New Zealand ed Ineos Britannia inizierà alle 14. Vento ed onda sostenuta all'esordio, marginal foiling nell'unica regata disputata ieri. Tre sconfitte nei primi tre match race in condizioni di vento e campo di regata diverse. C'è da riflettere per Ben Ainslie e compagni, che sono già praticamente spalle al muro.