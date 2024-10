L’auto ferma? Un paradosso tutto italiano. Parte la campagna di Flee, il nuovo ecosistema di mobilità (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quanti di noi hanno passato ore a cercare la propria auto in un parcheggio affollato? Un’esperienza comune che ben rappresenta il rapporto spesso contraddittorio che abbiamo con L’automobile. In Italia, infatti, un’auto trascorre oltre il 90 per cento del suo tempo ferma. Questo dato, sorprendente ma vero, ha ispirato Flee, il nuovo servizio di noleggio a lungo termine flessibile di Moov, che propone una soluzione innovativa e sostenibile alla mobilità urbana. La campagna di comunicazione, ideata da CHILD e diretta dal regista Enea Colombi, gioca con ironia su questo paradosso, sottolineando l’esigenza di un nuovo approccio alla mobilità. Flee propone una soluzione innovativa e flessibile, pensata per chi cerca un’alternativa al possesso delL’auto senza rinunciare alla comodità e alla libertà di movimento. 361magazine.com - L’auto ferma? Un paradosso tutto italiano. Parte la campagna di Flee, il nuovo ecosistema di mobilità Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quanti di noi hanno passato ore a cercare la propria auto in un parcheggio affollato? Un’esperienza comune che ben rappresenta il rapporto spesso contraddittorio che abbiamo conmobile. In Italia, infatti, un’auto trascorre oltre il 90 per cento del suo tempo. Questo dato, sorprendente ma vero, ha ispirato, ilservizio di noleggio a lungo termine flessibile di Moov, che propone una soluzione innovativa e sostenibile allaurbana. Ladi comunicazione, ideata da CHILD e diretta dal regista Enea Colombi, gioca con ironia su questo, sottolineando l’esigenza di unapproccio allapropone una soluzione innovativa e flessibile, pensata per chi cerca un’alternativa al possesso delsenza rinunciare alla comodità e alla libertà di movimento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rapina l’auto di una donna a Napoli - la polizia lo ferma - Inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso, nonché di borsoni pieni di indumenti; e per questi motivi è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e per guida senza patente reiterata nel biennio. Grazie alle descrizioni fornite, e alla visione dei transiti effettuati nei giorni successivi dal veicolo rapinato, i ... (Anteprima24.it)

Catania - coppia non si ferma all’alt della polizia : inseguiti e arrestati - avevano droga nell’auto - I poliziotti hanno inseguito i due fuggitivi che hanno terminato la loro folle corsa in via Acquicella, dove sono stati definitivamente bloccati da altre due volanti della Polizia di Stato. I due, un uomo di 30 anni di Pachino e una donna di Catania di 41 anni, non si sono fermati all’alt intimato dai poliziotti durante una delle tante attività di controllo del territorio. (Dayitalianews.com)

Getta dall’auto in corsa tre cuccioli di gatto - uno muore. La denuncia dell’Enpa : “Nessuno si è fermato - solo una donna è uscita a salvarli” - La mattina in cui è successo il fatto nessuno, a parte la signora, si è fermato: parliamo di un momento in cui le macchine stavano procedendo piano per via della pioggia, ed erano tutti per strada. L’associazione ha poi anche sporto denuncia ai carabinieri, dando il via alle indagini: secondo quanto emerso, infatti, l’auto apparterrebbe a un’azienda del territorio. (Ilfattoquotidiano.it)