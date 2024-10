Puntomagazine.it - Laika e Arcigay Roma insieme per celebrare il “coming out day”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il progetto artistico ideato daprende il nome di “OUT Of CLOSET”, 11 ottobre. Dopo il successo del murale dedicato a Michela Murgia, la street artisttorna a collaborare conin occasione delOut Day – ricorrenza che si celebra internazionalmente ogni 11 ottobre –, realizzando nel quartiere San Paolo della capitale una nuova opera dal titolo Out Of the Closet. Realizzato con il sostegno di Dr. MARTENS e il supporto del Municipio VIII diCapitale, il murale ritrae una persona che spalanca le ante di un armadio lanciando un grido liberatorio. Ai lati, su un lungo arcobaleno, si legge in inglese: “c’è luce oltre l’armadio, ci vediamo fuori”.