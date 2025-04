Avellino verso la B febbre biancoverde maxi schermi in città

Avellino in Serie B manca davvero un soffio, basterebbe anche un pareggio con il Sorrento, e può esplodere la festa.La partita è in programma sabato prossimo alle ore 18.30 quando tutte le parite si giocheranno in contemporanea, e certamente per i lupi sarà una trasferta, seppur da stabilite lo Stadio.La febbre sale ed è tanto, ed è per questo che l’amministrazione comunale di Avellino è già al lavoro per ottenere i permessi affinchè possa essere istallato un maxi schermo a Piazza Libertà, oltre chiaramente a tutti gli schermi che già da qualche settimana diverse attività commerciali stanno mettendo a disposizione dei tifosi.Il Sabato santo potrebbe essere quello della “Resurrezione” in serie B per i Lupi e la città non vuole farsi trovare impreparata anche sul fronte sicurezza: nelle prossime ore sono attese una serie di riunioni, compreso il Comiato per l’Ordine e la sicurezza pubblica affinchè la festa, che sia questo sabato o quello successivo, possa espodere in tutti i suoi colori e suoni. Anteprima24.it - Avellino verso la B, “febbre” biancoverde: maxi schermi in città Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoI riti scaramantici sono tanti, l’aritmetica dice che per la promozione dell’in Serie B manca davvero un soffio, basterebbe anche un pareggio con il Sorrento, e può esplodere la festa.La partita è in programma sabato prossimo alle ore 18.30 quando tutte le parite si giocheranno in contemporanea, e certamente per i lupi sarà una trasferta, seppur da stabilite lo Stadio.Lasale ed è tanto, ed è per questo che l’amministrazione comunale diè già al lavoro per ottenere i permessi affinchè possa essere istallato unschermo a Piazza Libertà, oltre chiaramente a tutti gliche già da qualche settimana diverse attività commerciali stanno mettendo a disposizione dei tifosi.Il Sabato santo potrebbe essere quello della “Resurrezione” in serie B per i Lupi e lanon vuole farsi trovare impreparata anche sul fronte sicurezza: nelle prossime ore sono attese una serie di riunioni, compreso il Comiato per l’Ordine e la sicurezza pubblica affinchè la festa, che sia questo sabato o quello successivo, possa espodere in tutti i suoi colori e suoni.

Ne parlano su altre fonti Avellino verso la B, "febbre" biancoverde: maxi schermi in città. Febbre da B, sold out il Partenio. Fiducia per Iannarilli e D’Ausilio. Avellino-Benevento 2-1, i tifosi biancoverdi vedono la B: «Ma a Catania sarà dura». Avellino-Monopoli è già sold out: la febbre biancoverde non si ferma. Avellino-Potenza, febbre da lupi: biglietti a ruba. Avellino, vittoria e primato. Ed è già febbre da derby!.

Riporta today.it: Avellino verso la Serie B, i numeri incoronano Biancolino. Gli ultras del Potenza: "Qui non si festeggia" - Dopo i risultati della trentaseiesima giornata, i lupi sono vicinissimi alla promozione: con il Sorrento può arrivare la matematica ...

Riporta msn.com: Avellino, febbre da B: sold out in pochi minuti i biglietti di Curva Sud e Tribuna Terminio - Un amore incondizionato, un'attesa spasmodica per vedere l'Avellino all'opera in un altro snodo cruciale nella strada verso la B: il derby con il Benevento. Se sold out è stato nella partita del ...

Riporta ilmattino.it: Avellino-Monopoli, lupi a un passo dal traguardo: all'orizzonte la Serie B - Monopoli al tappeto (1-0), Cerignola pure (4-2 in casa col Benevento): sabato 19 aprile al Viviani di Potenza contro il Sorrento (ore 18:30) l'Avellino giocherà per il ritorno in Serie B ...