Ilfattoquotidiano.it - L’ultima estate da latitante di Matteo Messina Denaro nella casa al mare dell’amante chiamata Fly

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dove ha passatoda? Al, vicino. Più precisamente a Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara. Ovvero, si trovava semplicementezona balneare vicino a Castelvetrano, sua città natale. Non in capo al mondo, dunque, non in una grotta nascosta, maaldi una delle sue ultime amanti, Floriana Calcagno, arrestata oggi su richiesta della Procura di Palermo.Fly – La donna,“Fly”, nelle annotazioni del boss di Castelvetrano, segnate sul calendario trovato nel suo covo, ma anche “handycap”, così perlomeno la chiamava l’altra amante, Laura Bonafede, furente di gelosia. Fly, così come Laura, è un’insegnante, e, che si era allontanato Laura perché aveva dovuto restringere le misure di sicurezza, passava, invece, a prendere Calcagno all’uscita di scuola, a Mazara del Vallo, e prenotava ristoranti dove andare a mangiare.