Bella Ramsey parla dello stato d’animo di Ellie all’inizio di The Last Of Us – Stagione 2

didi TheOf Us –2Nel salto temporale di cinque anni tra la prima e la secondadi Theof Us,) e Joel (Pedro Pascal) hanno trovato una nuova casa a Jackson, nel Wyoming, ma questo non ha salvatoda un altro scontro con gli infetti.Dopo che Joel ha ucciso molte Lucciole durante il finale della primadi Theof Us,ha dovuto fare i conti con la sua inspiegabile immunità. Un nuovo morso da parte di un infetto l’ha costretta a riflettere su quel giorno orribile. In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant,ha discusso dell’impatto che il morso ha avuto sul suomentale.Mentrepensava che fosse “più fastidioso” che angosciante,crede che sia “molto gravoso” per lei, poiché il morso le ricorda tutto ciò che Joel ha potenzialmente fatto alle Luci.

