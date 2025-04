Vietnam la cerimonia di benvenuto per Xi Jinping

Vietnam cerimonia di benvenuto per Xi Jinping. Il presidente cinese è arrivato a Hanoi, per una visita di Stato di due giorni in Vietnam. Si tratta della prima tappa di un viaggio che lo porterà anche in Malesia e Cambogia.Xi è stato accolto dal segretario generale del Partito Comunista Vietnamita To Lam al Palazzo Presidenziale, dove hanno osservato una cerimonia di saluto alla bandiera e una guardia d’onore. Gli studenti si sono esibiti mentre le donne sventolavano le bandiere rosse e gialle della Cina e del Partito Comunista. Lapresse.it - Vietnam, la cerimonia di benvenuto per Xi Jinping Leggi su Lapresse.it Indiper Xi. Il presidente cinese è arrivato a Hanoi, per una visita di Stato di due giorni in. Si tratta della prima tappa di un viaggio che lo porterà anche in Malesia e Cambogia.Xi è stato accolto dal segretario generale del Partito Comunistaita To Lam al Palazzo Presidenziale, dove hanno osservato unadi saluto alla bandiera e una guardia d’onore. Gli studenti si sono esibiti mentre le donne sventolavano le bandiere rosse e gialle della Cina e del Partito Comunista.

Ne parlano su altre fonti Vietnam, la cerimonia di benvenuto per Xi Jinping. Xi Jinping è in Vietnam, prima tappa del viaggio nel Sudest asiatico. I sorbi decorano le uova per Pasqua: da 90 minuti a 6 ore per la lavorazione. Trasmissione di “Citazioni letterarie di Xi Jinping” (versione vietnamita). Vietnam e Mongolia rafforzano i legami firmando un partenariato globale. Guardia d'onore e inno russo: il presidente vietnamita To Lam dà il benvenuto a Putin.

Segnala msn.com: La cerimonia di benvenuto in Vietnam per Xi Jinping - (LaPresse) A Hanoi la cerimonia di benvenuto per il presidente cinese Xi Jinping arrivato per una visita di Stato di due giorni in Vietnam. Si tratta della prima tappa di un viaggio che lo porterà anc ...

Come scrive informazione.it: Vietnam, la cerimonia di benvenuto per Xi Jinping - Il Dragone sta cercando di presentarsi come unalternativa stabile e affidabile rispetto alla imprevedibilità di Trump che ha prima annunciato e poi in gran parte congelato per 90 giorni i dazi… Leggi ...

Riporta askanews.it: Xi Jinping è in Vietnam, prima tappa del viaggio nel Sudest asiatico - Hanoi (Vietnam), 14 apr. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato ad Hanoi, in Vietnam, prima tappa di un viaggio in tre paesi del Sudest asiatico (poi sarà in Malaysia e Cambogia): una ...