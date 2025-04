It.insideover.com - “La società del ricatto”: a Milano la presentazione del nuovo libro di Marcello Foa

Leggi su It.insideover.com

Vizi privati e pubbliche virtù, suole dire un vecchio detto: ma conoscere i vizi privati altrui, o esercitare la leva della pressione sociale, diretta o indiretta che sia, può aiutare a ottenere vantaggi sui propri interlocutori. Le nostre? A parole sempre più tolleranti, inclusive, aperte, libere. Nei fatti, spesso condizionate da secondi livelli, potentati economici, logiche lontane dall’ordine democratico. Le relazioni tra Stati? Improntate all’ordine e alla legge, stando alla teoria delle relazioni internazionali, con le democrazie votate al bene alla guida, chiaramente. Nei fatti, luogo dinamico e cinetico di competizione dove vale la logica della sopraffazione. In mezzo a ciò, un filo rosso: il concetto di “”. E proprio “Ladel. E come difendersi“ è il titolo deldiFoa, giornalista e docente universitario, già presidente della Rai per la cui radio-ammiraglia, Rai Radio 1, è conduttore di “Giù la maschera”.