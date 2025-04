Omicidio Pierina Paganelli Louis Dassilva resta in carcere

Louis Dassilva resta in carcere. L’uomo, unico indagato per l’Omicidio di Pierina Paganelli, aveva fatto richiesta, tramite i suoi legali difensori Riario Fabbri e Andrea Guidi, di revoca della misura di custodia cautelare in carcere. Il Gip del tribunale di Rimini Vinicio Cantarini ha però rigettato la richiesta di Dassilva, accusato di aver ucciso la testimone di Geova di 78 anni la notte del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino a Rimini. Tg24.sky.it - Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva resta in carcere Leggi su Tg24.sky.it in. L’uomo, unico indagato per l’di, aveva fatto richiesta, tramite i suoi legali difensori Riario Fabbri e Andrea Guidi, di revoca della misura di custodia cautelare in. Il Gip del tribunale di Rimini Vinicio Cantarini ha però rigettato la richiesta di, accusato di aver ucciso la testimone di Geova di 78 anni la notte del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino a Rimini.

