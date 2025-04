Regionali Toscana M5S Giani non rappresenta cambiamento necessario Servono volti nuovi

Alleanze e candidati sotto i riflettori dell'assemblea regionale M5S, rappresentato a Prato, tra gli altri, dai deputati toscani Riccardo Ricciardi, vicepresidente nazionale, e Andrea Quartini, e dalle consigliere Regionali Irene Galletti e Silvia Noferi. Assemblea gremita con attivisti, referenti territoriali ed eletti.Con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Pd, messo in discussione per un secondo mandato, e aperture in termini di eventuale coalizione, pur con distanze ritenute "quasi insanabili" rispetto a Italia Viva del senatore toscano Renzi.

