Piperspettacoloitaliano.it - Costanza replica ultima puntata su Rai Premium, orario in tv: quando rivedere le repliche della fiction con Miriam Dalmazio

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

conArriva, ladi Rai 1, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola.interpreta la protagonista,, giovane madre single che vive a Messina con la figlia Flora, tra difficoltà quotidiane e precarietà lavorativa. Laureata in Medicina e specializzata in Paleopatologia. Tutto cambiavince un assegno di ricerca di un anno presso il prestigioso Dipartimento di Paleopatologia di Verona: non solo avrà l’occasione di fare il lavoro per cui ha studiato, ma potrà finalmente ricongiungersi con la sorella minore Antonietta e ritrovare l’amore.ledelle puntate ? Ecco l’va in ondainsu Raie in streaming.su Raie programmazioneGli episodi di, in onda ogni domenica sera su Rai 1, sono disponibili in streaming, o su Smart Tv, su RaiPlay.