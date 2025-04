Niente più funivia del Lagaccio nel programma di Piciocchi campo largo al attacco

funivia del Lagaccio, nel programma elettorale del candidato sindaco per il centrodestra Pietro Piciocchi, non c'è più traccia. Ed esplode la polemica.Nelle 51 slide in. Genovatoday.it - Niente più funivia del Lagaccio nel programma di Piciocchi, campo largo all'attacco Leggi su Genovatoday.it Era una delle grandi opere portate avanti con decisione dalla giunta Bucci, nonché una delle più contestate: e oggi, delladel, nelelettorale del candidato sindaco per il centrodestra Pietro, non c'è più traccia. Ed esplode la polemica.Nelle 51 slide in.

Ne parlano su altre fonti Niente più funivia del Lagaccio nel programma di Piciocchi, campo largo all'attacco. Funivia al Lagaccio, Piciocchi cambia linea: “Prima gli interventi richiesti dal quartiere”. Elezioni comunali, Pietro Piciocchi presenta il programma: sparisce la Funivia del Lagaccio, entra il Waterfront di Ponente. Funivia del Lagaccio, la palla passerà alla prossima amministrazione comunale. Programma Piciocchi, l'affondo del centrosinistra: "È una televendita, manca solo il set di pentole". Silvia Salis presenta i dieci punti del suo programma per riconquistare Genova: un secco No allo Skymetro e alla funivia del Lagaccio (R. Bobbio).

Segnala genovatoday.it: Dal programma di Piciocchi sparisce la funivia del Lagaccio, campo largo all'attacco - Il progetto, una delle grandi opere portate avanti dalla giunta Bucci ma anche molto contestate, non viene menzionato nelle più di 50 slide del programma del centrodestra ...

Come scrive ilsecoloxix.it: Funivia al Lagaccio, Piciocchi cambia linea: “Prima gli interventi richiesti dal quartiere” - Il sindaco facente funzione non rinuncia al progetto, ma chiede altri fondi. L’opera non è citata nel programma elettorale. “Il via dopo l’allargamento della ...

Segnala genova.repubblica.it: Piciocchi, nel programma elettorale non c’è più la funivia: “Già avviata, la faremo” - Si parla genericamente di «migliori connessioni da e per la Stazione di Genova Porta Principe», ma è un dato di fatto come dal programma elettorale del candidato sindaco di centrodestra, Pietro Picioc ...