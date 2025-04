Notizieaudaci.it - Louis Dassilva resta in carcere, Manuela Bianchi ritenuta credibile: il passaggio sulla mancata reazione

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare nei confronti di, 35enne di origini senegalesi, indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 79 anni uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre 2023. Il Gip ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare diL’uomo dunque, come decretato dal Gip Vinicio Cantarini, rimarrà in, dove si trova dallo scorso luglio. La decisione risulta in linea con il parere formulato dalla Procura di Rimini, che aveva riscontrato come sussistessero ancora gravi indizi di colpevolezza a carico di, tali da giustificare la sua permanenza in. Di particolare importanza, secondo la Procura, sono le ultime testimonianze rese da, nuora della Paganelli ed ex amante di, che ha raccontato agli inquirenti la sua versione su quanto accaduto la mattina del 4 ottobre 2023, giorno del ritrovamento del cadavere della vittima, quando avrebbe incontratonel garage dove giaceva il corpo della Paganelli.