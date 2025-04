Cinemaserietv.it - Harry Potter, confermato il cast della serie tv tratta dai libri di Rowling!

Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni, HBO ha finalmente rotto il silenzio: i primi sei attori ufficialinuovaTV disono stati annunciati. Nomi a lungo circolanti e ora ufficialmente confermati, a ricoprire i ruoli di Silente, Piton, McGranitt e Hagrid. John Lithgow, vincitore di un Emmy e noto per “The Crown” e “Conclave”, vestirà i panni del saggio e caloroso preside di Hogwarts, Albus Silente. L’attore aveva commentato con ironia la sua scelta: “Non è stata una decisione facile, perché temo che definirà l’ultima partemia vita. Ma sono molto entusiasta. Persone meravigliose stanno riportando l’attenzione su. Ecco perché è stata una decisione difficile. Avrò circa 87 anni alla festa di fine riprese, ma ho detto sì”.Janet McTeer, candidata all’Oscar e conosciuta per ruoli in “Ozark” e “The White Queen”, sarà la rigida ma carismatica professoressa di Trasfigurazione, Minerva McGranitt.