La polizia predittiva del Regno Unito

Internazionale.it - La polizia predittiva del Regno Unito Leggi su Internazionale.it Un progetto del governo britannico mira a creare un modello informatico per prevedere chi potrebbe commettere omicidi o altri reati. Ma il rischio è di considerare pericolose persone che non hanno mai fatto nulla di male. Leggi

Come in Minority Report il Regno Unito vuole identificare i potenziali assassini prima che agiscano

Regno Unito al via un progetto per prevedere gli omicidi L’accusa delle ong | Programma distopico



Riporta msn.com: Regno Unito come «Minority Report»: un algoritmo che sa anticipare gli omicidi. Ma c'è un grosso problema nei dati - Un programma in grado di individuare chi potrebbe compiere delitti violenti in base ad un mix di informazioni personali, ma il problema sono i dati con cui viene addestrato il software ...

Secondo msn.com: Regno Unito, al via un progetto per “prevedere” gli omicidi. L’accusa delle ong: «Programma distopico» - L'iniziativa è nata durante il governo di Rishi Sunak. Scontro tra ministero della giustizia e associazioni sull'uso dei dati per addestrare l'algoritmo L'articolo Regno Unito, al via un progetto per ...

wired.it comunica: Il Regno Unito come Minority Report, vuole identificare i potenziali assassini prima che agiscano - Il ministero di giustizia analizza i dati dei cittadini che hanno commesso almeno un reato per scovare presunti omicidi ...